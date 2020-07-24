Супружеская пара из Новой Зеландии Дэн и Мэнди Шелдон отстояла право назвать своего новорожденного сына Люцифером. Этому предшествовало противостояние с местными органами регистрации в Великобритании, пишет The Sun.

После снятия карантинных ограничений супруги пришли в офис регистратора в Честерфилде в графстве Дербишир. Новозеландцы собирались зарегистрировать своего четырехмесячного сына, однако чиновница отказывалась вписывать в документы имя, выбранное ребенку родителями.

Читайте также Вне закона: Илону Маску пришлось переименовать сына

"Она сказала нам, что он никогда не сможет устроиться на работу, и что учителя не захотят его учить. Она сказала, что называть так ребенка в Новой Зеландии незаконно и что, возможно, мы могли бы назвать его как-нибудь еще, но называть его Люцифером дома", - рассказывает глава семейства.

Он объяснил регистратору, что их семья не является религиозной, и что Люцифер с греческого переводится как "несущий свет".

В конце концов, чиновница зарегистрировала ребенка как Люцифер Шелдон.

Отмечается, что вскоре совет графства Дербишир извинился перед супругами, подчеркнув, что регистраторы всегда дают советы родителям относительно имен, которые те выбрали для своих детей, так как они иногда могут не знать значение имени.

"Мы просто думали, что это хорошее имя, уникальное", - ответили супруги Шелдон.

К слову, имя Люцифер в 2013 году было внесено в новозеландский перечень запрещенных имен. В библейской мифологии оно ассоциируется с дьяволом.

Ранее мы писали о том, что парень в третий раз сменил имя и фамилию.