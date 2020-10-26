У Києві та Одесі розгорається боротьба за крісло мера [ Редактировать ]
А от у ЦВК щодо листопада сумніваються. Кажуть: через велику кількість судових позовів другий тур виборів, найімовірніше, відбудеться у грудні.
І за попередніми даними боротьба за крісло мера з новою силою може розгорітися у Києві та Одесі.
У столиці між чинним мером Віталієм Кличко та колишнім - Олександром Поповим.
А в Одесі конкуренцію чинному меру Геннадію Труханову складе народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик.
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