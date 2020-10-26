Другий тур для мерів

А от у ЦВК щодо листопада сумніваються. Кажуть: через велику кількість судових позовів другий тур виборів, найімовірніше, відбудеться у грудні.

І за попередніми даними боротьба за крісло мера з новою силою може розгорітися у Києві та Одесі.

У столиці між чинним мером Віталієм Кличко та колишнім - Олександром Поповим.

А в Одесі конкуренцію чинному меру Геннадію Труханову складе народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик.