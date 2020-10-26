Майже п'ять з половиною тисяч нових хворих на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби.

У лідерах вже традиційно столиця, Харківська, Одеська, Житомирська, Львівська та Чернівецька області. Загалом кількість інфікованих з початку пандемії зросла майже до 349 тисяч українців. Здолали хворобу понад 142 тисячі, померли шість з половиною.

І сьогодні Міністр охорони здоров'я заявив, що Україна фінансуватиме виробництво власної вакцини проти короновірусу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: