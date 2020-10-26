Україна розробляє власну вакцин проти COVID-19 [ Редактировать ]
Майже п'ять з половиною тисяч нових хворих на COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби.
У лідерах вже традиційно столиця, Харківська, Одеська, Житомирська, Львівська та Чернівецька області. Загалом кількість інфікованих з початку пандемії зросла майже до 349 тисяч українців. Здолали хворобу понад 142 тисячі, померли шість з половиною.
І сьогодні Міністр охорони здоров'я заявив, що Україна фінансуватиме виробництво власної вакцини проти короновірусу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Позбувайтеся, будь ласка, цього комплексу меншовартості, що ми ні на що не здатні, що ми нічого не можемо зробити. Коли ви в руках тримаєте телефон або інші вакцини, які ви використовуєте, знайте - що дуже часто це все зроблено українськими вченими, які просто завдяки такої політики, що ми ні на що не здатні, завдяки політиці повного ігнорування нашої науки просто виїхали закордон і зараз це роблять там, а ми це потім купуємо. Ми точно будемо це фінансувати і я вірю в те, що ми здатні це зробити. Я вірю в українських вчених - їм просто треба створити потрібні умови, і ми будемо самостійно це виробляти.
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