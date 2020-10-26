На Закарпатті триває збір винограду. Цьогоріч сезон розпочався пізніше. Виноград уразила пліснява, та й загалом ягід на 70 відсотків менше, ніж минулого року. Проте винороби стурбовані іншим: з 2021 року в Україні анулюють мито на імпортне вино. Що їх чекає після цього?

З самісінького ранку на виноградній горі у Мідяниці кипить робота. Збирають врожай.

Анна Терпак, жителька села Мідяниця:

Виноград правильно збирається - беремо його в у кінці грона, виноград правильно обрізується - беремо його біля основи центральної лози і у відеречко.

Зазвичай наприкінці жовтня збирати виноград на ста чотирьох гектарах тут уже завершують. Нині ж лише почали.

Іван Погоріляк, бригадир виноробного підприємства:

Врожай не той що був минулого року. У нас дуже постраждав виноград від погодних умов. Ну, що є. Стараємося зібрати.

Через весняні морози й дощі, - кажуть винороби, - втратили більше половили врожаю. Якщо минулого року з одного гектара збирали вісім тонн ягід, нині - два.

Геннадій Вачиля, виноградар:

Весна запізнилася, і це вплинуло на здвиг сезону приблизно десть на 14 днів. Ранні морози - це десь на 70-60% врожаю поменшало у порівнянні за аналогічний період минулого року

Не краща ситуація і на Одещині. Однак тут на врожайність вплинула засуха.

Дмитро Павлович, винороб з Одеської області:

Год у нас выдался тяжелым во всех отношениях и с экономической точки зрения и агротехнической точки зрения. Действительно по разным данным потеря урожая составляет от 25 до 50%.

Погодні умови і карантин - форсмажорні обставини. І якщо до них винороби потроху адаптувалися, то як бути з конкуренцією, що чекає на галузь уже з початку наступного року, - не знають. Справа в тому, що з 2021 року в Україні запроваджують нульове мито на імпорт вина.

Дмитро Павлович, винороб з Одеської області:

Ситуация, которая грядет с первого января в связи с отменой таможенных пошлин, с разговорами о возможном поднятии акцизов на вина - она просто ставит поду грозу существование самого украинского виноделия.

Разом з тим вино, яке ввозитимуть в Україну, особливо не контролюють. Залишається лише вірити тому, що пишуть на етикетках. А от експорт українського вина - дороге задоволення.

Анатолій Полосков, голова громадського об'єднання:

Для того, чтобs тs ему отправил 10 наименований вина, ты должен заплатить больше 1000 євро только за эти сертификаты, и при этом ты должен дать еще в эту лабораторию 3-4 бутылки вина для исследования. В итоге, у тебя пропадает всякая экономическая целесообразность отправлять вино.

Винороби б'ють на сполох. Конкурувати з європейськими виробниками для них нереально. Бренди Італії, Іспанії та Франції відомі в усьому світі! До того ж ціна на них в Україні суттєво зменшиться. Та й у європейських країнах або немає акцизу на вино, або ж він низький. До прикладу, у Франції акциз на ігристі вина становить 2 гривні 50 копійок. В Україні це близько 11 гривень, плюс 20 копійок за акцизну марку. Втім, уряд планує підвищити й акциз.

Володимир Кучеренко, гендиректор української корпорації з виноградарства і виноробної промисловості:

На сьогодні розроблений без участі виробників, навіть без участі певних центральних органів виконавчої влади законопроект Міністерства фінансів, згідно з яким українським виробникам знову хочуть підняти акцизи до 13 грн.

Тож залишається лише сподіватись, що виноробство як галузь в Україні не зникне.