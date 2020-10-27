У Словенії посилюють карантин. Від сьогодні в країні запроваджують заборону на міжміське пересування щонайменше на тиждень. Виняток зроблять для тих, хто виїздить на роботу або для догляду за хворими родичами.

Крім того, по всій країні діятиме комендантська година - з 9 вечора до 6 ранку. Збиратися разом дозволено лише до шести осіб. Від початку епідемії у Словенії інфікувалися понад 24 тисячі. 251 людина - померла.