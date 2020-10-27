Як у Білорусі пройшов перший день загальнонаціонального страйку

Понад дві сотні людей затримали у Білорусі напередодні, у перший день загальнонаціонального страйку. На знак протесту проти режиму Лукашенка на роботу не вийшли співробітники великих білоруських підприємств та десятки компаній.

До страйку приєдналися студенти щонайменше десяти університетів, а також пенсіонери. В неділю сплив так званий народний ультиматум, який лідерка опозиції Світлана Тихановська висунула Олександру Лукашенку. Аби уникнути страйку він мав піти у відставку, прибрати силовиків з вулиць та відпустити політв'язнів. Тихановська заявила, що нинішній страйк - лише початок.