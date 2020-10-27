Кабмин отдал деньги из программы по онкобольным на дороги - СМИ [ Редактировать ]
Кабинет министров перенаправил 61,55 млн гривен на дороги из программы МОЗ по онкозаболеваниям. Об этом говорится в распоряжении Кабмина от 21 октября, передают "Наші гроші".
В целом по этой бюджетной программе перераспределили 104,752 млн грн.
- 20 млн грн передали Минобразования для реставрации главного корпуса ЛНУ имени Ивана Франко,
- 7,2 млн грн - Минобразования на создание Международного центра подготовки пилотов на базе НАУ,
- 6 млн грн - Минобразования на реставрацию староакадемического корпуса ансамбля Братского монастыря по ул. Г. Сковороды,
- 2 в Подольском районе Киева.
- 10 млн грн передали Минэнерго на реализацию государственного инвестиционного проекта "Новоконстантиновская шахта. Развитие производственных мощностей".
Кабмин также утвердил перераспределение общего бюджета, предоставленного "Укравтодору".
Так, из 70 млн гривен, выделенных на строительство трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, 65,77 млн грн пойдет на осовременивание сообщения Киев-Сумы-Харьков (в пределах Черниговской и Сумской областей), а 4,22 млн грн - также на развитие дорог в Львовской области.
Ранее мы писали о том, что в Запорожье ямы на дорогах "латают" коврами.
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