У НБУ уже сейчас есть множество оснований, чтобы отстранить замглавы НБУ Екатерину Рожкову. Об этом пишет на своей странице в сети Facebook журналист, авторитетный блогер Денис Безлюдько.

"В прошлую среду правление Нацбанка перераспределило полномочия. Ну или "забрало у Екатерины Рожковой банковский надзор", как написало большинство коллег. В любом случае, не понимаю я этих полумер. Это ж замороженный конфликт. Потом или "АТО" надо будет объявлять или, что еще хуже – спор между двумя членами правления НБУ с всем остальным составом центробанка перейдет в стадию затяжной окопной войны", – пишет Денис Безлюдько.

По его словам, Рожкова, комментируя решение правления, заявила, что любое посягательство на ее полномочия обязательно является посягательством на независимость НБУ.

"В контракте правления есть замечательный пункт о "небезупречной деловой репутации". Я, кстати, думал на него и будут давить в позапрошлую пятницу на заседании Совета НБУ, которое отменили в последний момент. Видно, Совет все еще ищет основания. Хотя, даже формально, подойти к вопросу, найти их как раз не вопрос", – отметил журналист.

По его словам, результат пятиминутного поиска информации о Екатерине Рожковой сразу же выдал следующие не самые чистые репутационные истории.

"ФГВФЛ хочет от Рожковой 1,5 ярдов гривен за "положенный" Платинум банк, который она до НБУ возглавляла. Кстати, персональные требования Фонда к Рожковой, и судебные иски она сейчас успешно отбивает силами аппарата за спиной. Рожкова пролоббировала на должность главы ПИБ своего гражданского мужа Андрея Рожка. Рожкова и Рожок похитили 10 млн долларов из ERSTE bank. Рожкова с Рожком передали требования по кредитам Проминвестбанка "Укрзализныце" непонятному офшору, нанеся убытков на 50 млн долларов", – перечислил Безлюдько.

По его мнению, поднять вопрос "Как такой человек может работать в НБУ", в принципе, несложно. Возможно, на заседании Совета Нацбанка 27 октября это и произойдет.

"Де-факто это будет: нельзя позволять работать в регуляторе человеку с таким количеством "хвостов". Ну и МВФ как-то нехорошо прикрываться во внутренних разборках", – отметил Денис Безлюдько.

Как ранее сообщалось, Фонд гарантирования потребовал от Рожковой возместить 1,5 миллиарда гривень ущерба, нанесенного "Платинум Банку". В исковых документах Фонда гарантирования вкладов физлиц, детально описана схема, по которой деньги вкладчиков "Платинум Банка" были выведены на компании, связанные с акционерами.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины частично изменилась вертикаль подчинения и распределения отдельных структурных подразделений между ними, а замглавы НБУ Екатерина Рожкова потеряла часть своих полномочий.