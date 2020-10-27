В Черновицкой области ужесточили карантинные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

Заведения общественного питания в "красной зоне" будут функционировать до 18:00.

В Кицманском, Хотинском, Кельменецком районах, а также в городах Черновцы и Новоднестровск, которые сейчас находятся в "красной зоне" карантина, ограничат работу заведений общественного питания.

Также внутри заведений можно будет находится одному посетителю на площади 10 метров квадратных и всего 20 людям.

Ранее мы писали, что на территории Украины вступило в силу новое карантинное зонирование. Решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС.