6 гривень 33 копійки. Таку ціну з першого листопада громадяни платитимуть "Нафтогазу України" за кубометр палива. Розцінки вже оприлюднено на сайті національної акціонерної компанії. Підвищення торкнеться і тих, хто заплатив за рік. Зрештою, руку державного монополіста у своїй кишені відчує чи не кожен з нас, адже виробникам тепла ціни теж підвищили, відтак зросте в ціні й опалення.

З листопада газ для українців стане дорожчим. У новому прейскуранті на сайті "Нафтогазу" вартість за кубометр зросла майже на 26% і становитиме 6 гривень 33 копійки. У жовтні ціна становила 4 грн 70 коп. Це - місячний тариф без урахування вартості доставки блакитного палива. Кого закликали економити і купувати одразу річний пакет по 5,24 грн за метр кубічний - теж чекає підвищення до майже 6,5 гривень. У "Нафтогазі" таке здорожчання пояснили стрибком ціни на газ у Європі. Мовляв, довелося підвищувати і в Україні. Однак, розслаблятися українцям не варто - у листопаді-грудні прогнозують чергове підвищення ціни.

* * *

За кошти, передбачені для онкохворих відремонтують дороги на Львівщині. Кабмін передав "Укравтодору" майже 62 мільйони гривень з програми МОЗ з удосконалення діагностики онкологічних захворювань. За цією ж бюджетною програмою 20 мільйонів гривень отримало Міносвіти, і 10 мільйонів - Міністерство енергетики та вугільної промисловості. Загалом же перерозподілили 104,7 млн гривень. У липні половину грошей з фонду боротьби з коронавірусом (а це 35 мільярдів гривень) теж направили на ремонт доріг. Наступного бюджетного року на ремонт та будівництво доріг планують витратити рекордні 150 мільярдів гривень, з яких майже половину "Укравтодор" візьме у кредит під державні гарантії.

* * *

У МВФ рекомендували Україні збільшити гарантовану суму відшкодування за банківськими вкладами з 200 до 300 тисяч гривень. У Фонді гарантування вкладів фізосіб заявили, що цього замало, сума має бути принаймні удвічі більшою - 600 тисяч гривень. До того ж, для більшості вкладників це нічого не змінить - з них лише понад відсоток тримають у банках більше гарантованої суми. У решти вона стартує від 10 гривень.

* * *

Більше, ніж 27 тисяч українських родин вже використовують сонячні панелі. Лише за третій квартал цього року майже 2 тисячі сімей обрали це альтернативне джерело енергії. Таким чином, кількість родин, що використовують сонячні панелі, збільшилась на 8%. А за останні 5 років домогосподарства інвестували у ці установки майже 560 мільйонів євро Україна посідає сьоме місце серед країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики. А лідером європейського ринку є Іспанія. Стрімко нарощую свої "солар"-потужності Німеччина, Франція та Нідерланди. А от у світовому масштабі лідирують Китай та США.