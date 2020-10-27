Працівники розважальних та харчувальних закладів Миколаєва сьогодні зібралися на протест під тамтешньою мерією. Чергове обурення викликали протиепідемічні обмеження в місті. Нагадаємо, відучора Миколаїв внесли до "червоної" зони.

Закриття дитячих садків, непродовольчих магазинів, заборона приймати відвідувачів у закладах громадського харчування - звичайний перелік карантинних вимог "червоної" зони. Але у миколаївського бізнесу обмеження викликали обурення. Кількасот бізнесменів зібралися сьогодні на головній площі міста, вимагаючи однакових умов для всіх.

Володимир Алєксєєв, музикант, організатор акції:

Мы не против карантина, не против местной власти, не против линии президента. Мы за то, чтобы у всех были одинаковые правила игры. Если в других городах в "красных" зонах работают, мы в Николаеве тоже хотим работать в "красной" зоне на тех же правилах: с соблюдениями дистанций, с теми же ограничениями по людям.

За попередніми підрахунками, від запровадження суворих обмежень в Миколаєві втратити роботу можуть тисячі людей. Для Вікторії школа танців - єдиний спосіб заробітку.

Вікторія Чорна, керівник школи танців:

Как нам быть? Это наши дети, которые хотят танцевать. Мы воспитываем будущее нашей страны. Мы не можем просто сидеть дома.

Феруза переїхала в Миколаїв після окупації Криму і відкрила власну справу. Її невеличке кафе може не пережити суворого карантину, а продаж страв "із собою" не окупить витрат.

Феруза Ібрагимова, власниця кафе

Оплата за аренду останется, оплата за налоги останется. Мне нужно будет платить за газ и свет. Но где мне брать деньги? Почему в "красной" зоне работая я плачу такой же налог, как и человек, который работает в "зеленой" зоне? Почему нет шкалы регулирования оплаты этих налогов?

В Мерії написали листа до уряду. Просять Кабмін дозволити працювати. Адже в інших обласних центрах, що опинилися у "червоній зоні", суворих обмежень не запровадили. Тож тепер відповіді від урядовців чекають у Миколаєві всі. Підприємці - аби дізнатися, чи зможуть врятувати бізнес, а міські чиновники - через власну обіцянку не проводити жодних перевірок, поки уряд не дасть чіткої відповіді на нагальне питання.