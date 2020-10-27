У країні-агресорі ввели загальний масковий режим. Так, громадяни РФ зобов'язанні носити захисні маски в місцях масового перебування: в транспорті, на парковках і в ліфтах. Крім того, Росспоживнагляд заборонив проводити видовищно-розважальні заходи і надавати послуги громадського харчування з 23:00 до 6 ранку.

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Всесвітня організація охорони здоров'я радить країнам ЄС суттєво посилити боротьбу з COVID-19, адже саме Європа залишається епіцентром поширення вірусу - і третина всіх летальних випадків припадає саме на цей регіон. В першу чергу, через неможливість вибудувати протиепідемічні бар'єри між ключовими країнами Союзу. Втім до якихось жорстких національних локдаунів, кажуть в організації, можна буде не вдаватись. У ВООЗ також зазначили: аби побороти вірусну інфекцію варто почати з посилення епіднагляду - перейти до ретельнішого відстеження контактів хворих на коронавірус. Та за словами експерта організації з надзвичайних ситуацій Майка Райана, все ж додаткові обмежувальні заходи необхідно буде запровадити. І діятимуть вони тільки до того моменту, коли нарешті вдасться подолати вірус.

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У Словаччині вже за декілька днів перевірять усе населення на COVID-19. Це стосується усіх громадян старше десяти років. Пілотні тестування перших чотирьох округів країни проходили минулими вихідними. Комплексне тестування проведуть у наступні дві суботи та неділі. Таке рішення ухвалив у понеділок кризовий штаб Словаччини. Там вважають: якщо метод виявиться дієвим, ним зможуть скористатися й інші країни.

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40 відсотків усіх випадків інфікування коронавірусом у Туреччині зараз фіксується у Стамбулі. Там за тиждень кількість заражень зросла вдвічі. Серед головних причин - повернення громадян після відпусток та послаблення карантинних заходів. Одним з найнебезпечніших місць вважається громадський транспорт, тому МОЗ рекомендує збільшити його кількість, а також створити гнучкий графік роботи в офісі - аби працівники не приходили та не йшли в один і той самий час.

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За даними міжнародної групи дослідників, 15 відсотків смертей від коронавірусу можуть бути пов'язані з тривалим впливом брудного токсичного середовища, зокрема - повітря. Це може посилювати супутні захворювання, які приводять до летальних наслідків від вірусу. Так вчені зі Сполучених Штатів та Кіпру вважають, що саме через забруднення повітря можуть бути пов'язані більше чверті летальних випадків в Азії, 19% у Європі та 17% у Північній Америці.