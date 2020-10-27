Протикарантинний мітинг у "почервонілому" Миколаєві. Кілька сотень людей вийшли на вулиці з вимогою не закривати ресторани, кафе, кінотеатри і театри.

Підприємці бояться, що не зможуть погасити обов'язкові платежі й збанкрутують. У мерії ж пояснюють: вплинути на рішення держкомісії не можуть. Проте вже звернулися до Уряду з проханням пом'якшити карантин. А ще чиновники пообіцяли поки що не проводити перевірок.

Володимир Алєксєєв, музикант, організатор акції: