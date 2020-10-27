Миколаєвом прокотився анти-карантинний протест підприємців [ Редактировать ]
Протикарантинний мітинг у "почервонілому" Миколаєві. Кілька сотень людей вийшли на вулиці з вимогою не закривати ресторани, кафе, кінотеатри і театри.
Підприємці бояться, що не зможуть погасити обов'язкові платежі й збанкрутують. У мерії ж пояснюють: вплинути на рішення держкомісії не можуть. Проте вже звернулися до Уряду з проханням пом'якшити карантин. А ще чиновники пообіцяли поки що не проводити перевірок.
Володимир Алєксєєв, музикант, організатор акції:
Мы не против карантина, не против местной власти, не против линии президента. Мы за то, чтобы у всех были одинаковые правила игры. Если в других городах в "красных" зонах работают, мы в Николаеве тоже хотим работать в "красной" зоне на тех же правилах, с соблюдениями дистанций, с теми же ограничениями по людям.
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