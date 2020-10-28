У Римі знов протестували через карантинні обмеження. На одній із центральних площ не минулося без сутичок із поліцією. Мітингарі жбурляли в силовиків каміння і пляшки, ті розганяли натовп водометами.

Люди невдоволені черговими заборонами - бари, кафе, фітнес-центри мають зачинятися о 6.00 вечора. За останню добу в Італії зафіксували майже 22 тисячі нових інфікованих коронавірусом. Напередодні уряд узгодив пакет фінансової допомоги бізнесу на суму понад 5 мільярдів євро.

Джузеппе Конте прем'єр-міністр Італії: