Уменьшат симптомы: ученые спрогнозировали первые вакцины от коронавируса [ Редактировать ]
Первое поколение вакцин против COVID-19 будет несовершенным и недостаточно эффективным. Об этом сообщает The Lancet.
"Пионеры" среди вакцин против коронавирусной инфекции лишь уменьшат симптомы болезни.
Мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее уменьшить симптомы.
Отмечается, что на часть людей, первые вакцины могут никак не подействовать. Основной проблемой может стать то, что мощности фармацевтического производства не готовы для изготовления миллиардов доз вакцин.
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