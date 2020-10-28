Первое поколение вакцин против COVID-19 будет несовершенным и недостаточно эффективным. Об этом сообщает The Lancet.

"Пионеры" среди вакцин против коронавирусной инфекции лишь уменьшат симптомы болезни.

Мы должны быть готовы к тому, что они могут не предотвратить инфекцию, а скорее уменьшить симптомы.

Отмечается, что на часть людей, первые вакцины могут никак не подействовать. Основной проблемой может стать то, что мощности фармацевтического производства не готовы для изготовления миллиардов доз вакцин.

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