Во время прогулки по пляжу на нидерландском острове Амеланд житель обнаружил странную кость. Об этом сообщает Omrop Fryslan.

Изначально нашедший считал, что кость принадлежит скелету пропавшего человека и обратился в полицию. Ученые провели исследование останка и выяснили, что предмету более тысячи лет.

Отмечается, что человек, чью плечевую кость обнаружил островитянин, жил во времени между 87 и 250 годами нашей эры. После финального этапа исследований, кость передали археологический институт.

Фото: Omrop Fryslan

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