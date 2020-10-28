Мужчина обнаружил на пляже тысячелетнюю загадку [ Редактировать ]
Во время прогулки по пляжу на нидерландском острове Амеланд житель обнаружил странную кость. Об этом сообщает Omrop Fryslan.
Изначально нашедший считал, что кость принадлежит скелету пропавшего человека и обратился в полицию. Ученые провели исследование останка и выяснили, что предмету более тысячи лет.
Отмечается, что человек, чью плечевую кость обнаружил островитянин, жил во времени между 87 и 250 годами нашей эры. После финального этапа исследований, кость передали археологический институт.
Фото: Omrop Fryslan
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