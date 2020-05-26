В Китае раскопали древний кувшин с неизвестной жидкостью [ Редактировать ]
В Китае, в городе Саньмэнься, археологи раскопали кувшин, которому оказалось больше двух тысяч лет. Об этом сообщает "Синьхуа".
Внутри сосуда оказалась неизвестная желто-коричневая жидкость. Сейчас химики изучают ее состав.
Отмечается, что кувшин был найден в гробнице, построенной, предположительно, во времена династии Цинь (221-207 годы до н.э.) или в начале династии Западная Хань (до 8 года нашей эры). Кувшин украшен изображением гусиных голов.
По мнению специалистов, в гробнице мог быть захоронен чиновник. В ней также нашли котел, плошки, железные и нефритовые мечи.
Что касается жидкости, ученые говорят, что в ней много примесей и она имеет осадок. Ее анализ - продолжается.
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