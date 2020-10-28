Футбольный матч между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" пройдет 8 ноября. Об этом сообщает sport.24.

Матч между грандами украинского футбола проведут в рамках 9 тура Favbet Лиги сезона 2020/21.

Отмечается, что "Шахтер" и "Динамо" проведут поединок перед паузой в международных матчах, когда сборная Украины проведет выездные матчи в турнире Лиги Наций против Швейцарии и Германии.

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