Девайсы корпорации Apple iPhone 12 и 12 Pro провалили тест на прочность. Об этом сообщает страховая компания Allstate.

Новые гаджеты, презентованные в начале октября, роняли с высоты около двух метров. IPhone 12 падали на дисплей, заднюю часть, боковую раму.

Отмечается, что наименее прочным оказался iPhone 12 Pro. При этом серия iPhone 12 была высоко оценена. Эксперты рекомендуют новые смартфоны Apple использовать в чехле.

Ранее мы писали, что Apple iPhone 12 буквально впивается в ладонь, а его рамка режет кожу до крови. Решение проблемы нашлось – использовать защитные чехлы.