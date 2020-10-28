Он появится в продаже весной 2021 года Источник: Serial 1 Cycle

Американский производитель мотоциклов Harley-Davidson показала свой первый электровелосипед Serial 1. На сайте проекта указано, что новинка будет представлена 16 ноября.

Начало продаж начнется весной 2021 года. Для производства электровелосипедов Harley-Davidson создал отдельную компанию Serial 1 Cycle.

Производитель пишет, что ​название Serial 1 - это отсылка к старейшему мотоциклу Harley-Davidson 1903 год. У "прародителя" позаимствовали белые шины, схожее сиденье и расположение руля.

О характеристиках нового электровелосипеда премиум-класса - о мощности двигателя, емкости аккумулятора и запасе хода - пока ничего не известно.

Производитель отмечает, что мировой рынок электронных велосипедов в 2019 году превысил $15 млрд и будет расти более чем на 6% в год с 2020 по 2025 год.

Ранее сообщалось, что американец побил рекорд по прыжкам на мотоцикле Harley-Davidson.