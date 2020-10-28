В Запорожье отопительный сезон стартует со 2 ноября. Соответствующее решение 28 октября принял исполнительный комитет Запорожского городского совета.

Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк в Facebook.

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"Сегодня исполнительный комитет Запорожского городского совета принял решение о старте отопительного сезона со 2 ноября. Как и всегда, в первую очередь к теплу будут подключены больницы, амбулатории, детские сады и другие учреждения социальной сферы", - написал мэр Запорожья.

По его словам, концерну "Городские тепловые сети" и управляющим компаниям поставлена ​​задача обеспечить подачу тепла в жилые дома до 6 ноября.

"После этого колл-центр "15-80" начнет принимать заявки от жителей квартир, где по каким-то причинам не будет отопления", - добавил городской глава.

Ранее сообщалось, что цены на газ снова повысили.