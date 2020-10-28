В среду, 28 октября, с 9-го этажа общежития Национального университета биоресурсов и природопользования на улице Родимцева, 1, в Киеве выпрыгнул мужчина. Об этом сообщает "Киев оперативный".

По данным журналистов, мужчина 1976 года рождения оставил записку. В критическом состоянии он был доставлен в больницу.

По предварительной версии, мужчина работал преподавателем в этом вузе (НУБИП).

Ранее сообщалось, что в Киеве мать с ребенком выпали из окна - смерть наступила мгновенно.