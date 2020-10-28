Метрополитен Киева покрыли 4G-интернетом [ Редактировать ]
Источник: Киевский метрополитен
В среду, 28 октября, на 23 станциях киевского метро запустили скоростной мобильный интернет 4G. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Таким образом на 45 из 46 подземных станциях киевского метро и в тоннелях между ними можно пользоваться мобильным интернетом. Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/сек.
Без покрытия остается только станция "Теремки", 4G-интернет появится там до конца декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени.
В Минцифры сообщают, что ежедневно мобильным 4G-интернетом в столичной подземке уже сейчас пользуется почти 300 тыс. абонентов всех трех операторов.
Вместе они использовали в метро более 400 терабайт трафика, которых бы хватило на 30 лет беспрерывного просмотра видео в высоком качестве.
Ранее сообщалось, что в Киеве запустили строительную установку метро на Виноградарь.
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О событии сообщают пресс-службе подземки