Александр Попов приехал в Дарницкую ТИК, где фальсифицируют выборы [ Редактировать ]
Кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ приехал в территориальную избирательную комиссию Дарницкого района Киева, где обнаружена фальсификация протоколов подсчета голосов по выборам в городской совет.
"В Дарницком районе на двух избирательных участках в момент, когда территориальная избирательная комиссия отправила на доработку протоколы подсчета голосов, произошла явная фальсификация данных. То ли с участием, то ли даже без участия членов теризбиркома сфальсифицированы как минимум два протокола, в которых отнимаются голоса у ОПЗЖ и передаются другой политической силе. По этому факту на данный момент ведется расследование, привлечены правоохранительные органы, и мы добьемся того, чтобы правда была восстановлена", - заявил Попов.
"Мы будем контролировать не только эти случаи. Нашими наблюдателями выявлены случаи подкупа избирателей, по которым есть подтвержденные факты оплаты голосования. Полиция уже возбудила уголовные дела, и мы добьемся наказания виновных", - добавил он.
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