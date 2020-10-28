В Дарницком районе г. Киева пресечена попытка фальсификации избирательных протоколов. По результатам подсчёта голосов на избирательном участке №800133 за "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовало 48 человек, за партию "Победа Пальчевского" - 40.

Районная ТИК отправила протокол на уточнение в участковую избирательную комиссию, поскольку в протоколе содержались ошибки технического характера. Однако, вернувшийся в ТИК уточненный протокол, содержал не только исправление технической ошибки, но и изменение количества голосов: за ОП-ЗЖ оказалось всего 8 голосов (что на 40 голосов меньше), а за "Победу Пальчевского" - 80 голосов (т.е. на 40 голосов больше, чем в первоначальном протоколе).

Точно такая же фальсификация произошла на избирательном участке №800188 в том же Дарницком районе - у ОПЗЖ в пользу "Победы Пальчевского" украли 29 голосов.

Обнаружив эти явные фальсификации, представители районной территориальной избирательной комиссии вызвали полицию, которая установила подделку этих протоколов. Члены участковых избирательных комиссий дали показания, что они не подписывали протоколы с изменёнными данными, где у ОП-ЗЖ сняли голоса в пользу "Победы Пальчевского". По заявлению ОПЗЖ открыто уголовное производство, за фальсификацию протокола виновным лицам грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.