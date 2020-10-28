Ціни на автомобільне пальне здорожчали за останній тиждень. Зростання було невеликим, але його помітили і водії, і експерти ринку. Отже, з чим пов'язано здорожчання, що з ціною буде далі і взагалі, під впливом яких чинників перебуває ціноутворення на українському ринку?

Зростання цін на автомобільне пальне - сезонний тренд чи тенденція?

Я думаю, сто відсотків - це змова наших власників АЗС.

Здорожчання палива спостерігали останній тиждень майже по всіх областях України. У середньому, ціни на бензин зросли на 60 копійок, на пів гривні подорожчало й дизпаливо.

Такі дані опубліковали кілька ЗМІ. Та врешті, свідчать про це й цінові стели заправок.

6.10 - 26,49 грн; 13.10 - 26,49 грн. и 21 - 26,99 грн - на 50 копеек подорожал бензин.

Втім, експерти кажуть:- жодних об'єктивних підстав для здорожчання бензину, або дизпалива на українському ринку сьогодні немає. Чинники, які на це впливають, вартість пального на європейському ринку та курс долара.

Валентин Землянський, експерт з енергетики:

Волатильность была в середине октября месяца, но она была невысокой. Она колебалась по бензину в пределах 20 долларов, по дизелю в пределах 30 долларов (на тонне имеется, ввиду), но мы с вами понимаем: 30 долларов на тонне - это просто не о чем. У нас как в начале месяца, так и в конце месяца - 28,4 средневзвешенный курс.

Але якщо говорити про окремі мережі заправок, несуттєве здорожчання там цілком можливе. Але все це - наслідки внутрішньоринкової конкуренції, кажуть експерти.

Валентин Землянський, експерт з енергетики:

Скорее всего, то, что происходит сейчас на рынке - это результат коммерческой борьбы - конкурентной борьбы между компаниями, которые играют на рынке. Т.е. рынок в любом случае сбалансирован и никаких предпосылок в ближайшем обозримом будущем для резкого скачка стоимости бензина нет.

Навіть навпаки - у найближчому майбутньому бензин може здешевшати аж на 10 гривень за літр. Відповідний законопроект вже зареєстрували у парламенті. Документом передбачено, що акциз на різне пальне буде однаковим, тож у порівнянні з нинішнім на бензин - стане меншим. Отже ціна на паливо, насамперед його здешевлення, залежатиме відтепер від рішення народних депутатів.