Америка знову у вогні. Чергові безлади і погроми сколихнули Філадельфію. Афроамериканці виходять на вулиці після вбивства темношкірого - поліцейськими. Наскільки все серйозно?

Вогнища просто посеред вулиць. Палять все, що потрапляє під руку, від сміттєвих контейнерів - до старих меблів. Мітинги здебільшого стихійні.

І постійні сутички з поліцією, коли доходить по прямих зіткнень. За одну тільки ніч, за даними шефа поліції міста, постраждали три десятки його офіцерів.

Кидайте довбану зброю! Забирайтеся звідси!

Заворушення виникли після того як цього понеділка місцеві поліцейські (а вбивство Джорджа Флойда навчило їх бути обережними) кілька разів вистрелили у темношкірого Волтера Воллеса, у якого, як стверджують, був ніж.

Людина загинула! І ми маємо визнати - сталося чергове вбивство! Я вже ситий по горло тим, що відбувається в країні.

Багато хто навіть у самій Філадельфії був переконаний, що місцеві виплеснуть гнів - і за один день все закінчиться. Але минулого вечора люди знову вийшли на вулиці, згадавши уже підзабуті гасла про "важливість чорних життів". Тож білих офіцерів, які стримують натовп, - сприймають як особистих ворогів.

Ніякими тренінгами для поліції це не змінити. Їх треба карати, саджати! А оскільки копи весь час уникають відповідальності за те, що роблять з нами, то і винних немає - отже вони і не намагаються щось змінювати.

Інформаційні агентства надсилають картинку виключно демонстрацій, а американські національні телеканали знову подають все це як "мирні протести".

Але на кадрах, що з дрона зняла місцева телекомпанія, та особливо на відео із соцмереж, чітко видно мародерство, коли темношкірі жителі міста організовано грабують шопінг-моли, розбивають вітрини та виносять з крамниць товари, ще й пояснюють - "це компенсація від білих". Крадуть побутову техніку - мікрохвильовки, музичні центри і навіть телевізори.

Однак поліція взагалі не втручається! Отримали неформальний наказ не провокувати і не загострювати ситуацію - і це дало нападникам відчуття повної безкарності, що лише провокує погроми.

Все настільки серйозно, що навіть штаб Байдена виступив з письмовою заявою. Засудили мародерство, заявивши: "крадіжки - злочин, а не засіб протестів". При цьому ані сам кандидат від демократів, ані його напарниця, Камала Харріс, не кажуть це на камеру, особисто, щоб не втратити голоси афроамериканців. Але кожен новий такий епізод лякає Америку - і додає голосів Трампу.

А ще змушує людей з острахом чекати дня голосування, коли протести, заворушення і такі ж самі погроми можуть виникнути по всій Америці - якщо екзитполи покажуть вірогідність перемоги Трампа.