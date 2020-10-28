В среду, 28 октября, участники переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе подтвердили намерение открыть два новых контрольных пункта выезда - выезда на линии соприкосновения 10 ноября. Об этом по результатам переговоров сообщила пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Участники консультаций Трехсторонний контактной группы договорились о дате открытия двух контрольных пунктов въезда - выезда - "Золотое" и "Счастье" - 10 ноября.

Представители Украины проинформировали, что инфраструктура обоих КПВВ готова для проезда грузового транспорта. Также украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ "Золотое", который за год трижды находился под обстрелом.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау отметила готовность сторон поддерживать постоянный режим прекращения огня.

Она также призвала участников Трехсторонней контактной группы продолжить работу по выработке координационного механизма для контроля за соблюдением режима тишины.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет привлечь в ТКГ представителей религиозных организаций.