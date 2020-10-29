Фестиваль гарбузів влаштували в місті Калабасас неподалік Лос-Анджелеса. Таку подію проводять щороку напередодні - Хелловіну. З гарбузів вирізали сотні скульптур і підсвітили їх зсередини. На всі експонати пішло п'ять тисяч плодів.

Оглянути вироби можна лише з вікна власної автівки. Таке правило запровадили, аби уникнути скупчень людей. Нагадаю, Хелловін відзначатимуть в ніч з суботи на неділю.