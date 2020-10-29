Европейская комиссия предложила ввести для таможни Европейского союза принцип "единого окна", который позволит органам, занятым таможенной очисткой товаров, упростить обмен информацией, предоставляемой торговцами. Об этом сообщает портал Еврокомиссии.

Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони сказал:

Цифровизация, глобализация и изменения характера торговли представляют как риски, так и возможности, когда речь идет о товарах, пересекающих границы ЕС. Сегодняшнее предложение - это первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах", - сказал,

Такая инициатива - первый шаг к полностью безбумажной и интегрированной таможенной среде и более тесному сотрудничеству между органами власти на наших внешних границах.

Ежегодный товарооборот Таможенного союз ЕС составляет более 3,5 триллиона евро.

Кризис COVID-19 подчеркнул важность наличия гибких, но надежных таможенных процессов. Их важность будет расти по мере роста объемов торговли, появления новых проблем, связанных с цифровизацией и электронной коммерцией, таких как новые формы мошенничества.

Еврокомиссия подчеркивает, что на ЕС приходится 15% мировой торговли. В 2018 году более чем 2000 таможен ЕС обработали почти 343 миллиона таможенных деклараций и собрали 25,3 млрд евро таможенных пошлин.

В настоящее время формальности, требуемые на внешних границах ЕС, часто связаны с участием многих органов, отвечающих за разные направления. В результате предприятиям приходится предоставлять информацию в несколько инстанций, каждая из которых имеет свой портал и процедуры.

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