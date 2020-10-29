51 год назад, а именно 29 октября 1969 года, было отправлено первое сообщение по сети "Агентства Министерства обороны США по перспективным исследованиям" (ARPANET). Передачу по сети отправил студент-программист Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Чарли Клайн, заложивший основу Интернета.

Для передачи данных использовался университетский компьютер-терминал SDS Sigma 7, чтобы подключиться к компьютеру SDS 940 в Стэнфордском исследовательском институте, который находился на расстоянии в 563 километра.

Историческое сообщение состояло из одного слова "Login". Однако первое сообщение было сброшено после того, как Клайн набрал "Lo". Это простое слово стало первым в истории подключением к глобальной сети с использованием новой технологии, называемой "коммутацией пакетов".

SDS Sigma 7 - компьютер, с которого было отправлено первое сетевое сообщение

После установления соединения Клайн смог войти в учетную запись на компьютере SDS 940 и удаленно запустить программы, используя системные ресурсы компьютера. Однако потребовался еще один месяц, чтобы настроить постоянное соединение по сети ARPANET без сбоев.

Успех этой передачи был доказательством рабочей схемы построения удаленного соединения, которое в конечном итоге позволило распространить практически всю информацию по миру любому пользователю компьютера. Это заложило основу всемирной паутины Интернет, какой мы ее знаем сегодня.

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