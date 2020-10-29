У Франції чоловік накинувся на перехожих з ножем

Кривавий напад у Франції. Чоловік, озброєний ножем, накинувся на перехожих біля базиліки Нотр-Дам у Ніцці. Загинули троє людей. Ще кілька - поранені. Поліцейські затримали нападника.

Поки про особу злочинця та його мотиви нічого не повідомляють. У мерії міста заявили те, що сталося "має ознаки теракту". Для розслідування інциденту міністерство внутрішніх справ створило спеціальний кризовий штаб.