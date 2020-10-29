У Франції чоловік накинувся на перехожих з ножем [ Редактировать ]
Кривавий напад у Франції. Чоловік, озброєний ножем, накинувся на перехожих біля базиліки Нотр-Дам у Ніцці. Загинули троє людей. Ще кілька - поранені. Поліцейські затримали нападника.
Поки про особу злочинця та його мотиви нічого не повідомляють. У мерії міста заявили те, що сталося "має ознаки теракту". Для розслідування інциденту міністерство внутрішніх справ створило спеціальний кризовий штаб.
по теме
Теракт в Ницце: нападавшего задержали
В четверг, 29 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам на людей напал неизвестный с ножом
У Франції поліція затримала підозрюваних у вбивстві вчителя
Резонансне вбивство вчителя у Франції. Поліція затримала 11 підозрюваних. Серед них батьки 18 річного нападника, дід та молодший брат. А також батько студента, який оприлюднив в інтернеті відео з погрозами на адресу педагога
В Умани неизвестные изрезали хасидов-подростков (фото)
В Умани неизвестные напали на двоих хасидов-подростков
Вбивча свобода слова: Францію сколихнув резонансний теракт
У Франції жорстоко вбили вчителя історії, який під час занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда - хто вчинив злочин і чому у поліції говорять про десятки спільників?
У Києві ножем у шию поранили роздавача агітаційних газет
Агресивний чоловік чіплявся навмисно до волонтерів, ті його ігнорували - тоді зловмисник дістав ножа