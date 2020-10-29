Когда рассмотрят бюджет на 2021 год / Фото: epravda.com.ua

В начале следующей недели Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале ранее сообщил, что заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября. По его информации, рассмотрение бюджета в сессионном зале в первом чтении должно состояться в четверг, 5 ноября.

Планы рассмотрения (бюджета, - ред.) на неделе есть конечно. Это срочный вопрос. Но зависит от того, как комитет оперативно решит... Я не уверен на счет 2 ноября (проведение заседания комитета, - ред.), но в начале недели точно.

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