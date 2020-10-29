Бюджет-2021: когда рассмотрят законопроект [ Редактировать ]
В начале следующей недели Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год. Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
Заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале ранее сообщил, что заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября. По его информации, рассмотрение бюджета в сессионном зале в первом чтении должно состояться в четверг, 5 ноября.
Планы рассмотрения (бюджета, - ред.) на неделе есть конечно. Это срочный вопрос. Но зависит от того, как комитет оперативно решит... Я не уверен на счет 2 ноября (проведение заседания комитета, - ред.), но в начале недели точно.
Ранее мы писали о том, что доходы украинцев будут считать по-новому.
по теме
Скандал на 60 мільйонів: "Укравтодор" відмовився від дитячих онко-грошей
Куди перенаправлять мільйони і чому досі немає такої необхідної українцям онкологічної лабораторії?
Кабмін відремонтує дороги за кошти передбачені для лікування онкохворих
Українців обурила історія з розподілом коштів - гроші, які мали піти на лікування онкохворих, пустили на дороги
"Дыра" в бюджете Украины: сколько составляют расходы
В январе-сентябре расходы госбюджета Украины превысили его доходы
Бюджет-2021 рассмотрят не раньше ноября - депутат
Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказал о том, что Верховная Рада Украины сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября
Врятувати життя: батьки дітей з орфанними захворюваннями вимагають гарантованого державою фінансування
У Костополі на Рівненщині вони зібралися біля міської ради вимагати життєво необхідних препаратів - чому припинилося фінансування та чого чекати таким родинам?