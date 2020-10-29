Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям России утвердило единые правила пользования пляжами на территории РФ. Документ, вступающий в силу с января 2021 года, опубликован на портале правовой информации.

В документе детально расписаны как обязанности как посетителей пляжа, так и их владельцев. Ранее такие правила утверждались регионами самостоятельно. Теперь россиянам при посещении пляжей запрещено:

загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа;

использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства;

купаться при подъеме красного (черного) флага, обозначающего, что купание запрещено;

заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания;

плавать на предметах, не предназначенных для этого (в том числе досках, бревнах и лежаках);

срывать или притапливать буйки, менять их местоположение;

прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;

приводить на пляж животных, за исключением собак-поводырей;

играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;

допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся;

подавать ложные сигналы тревоги;

оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков плавания;

использовать вместо буев, ограничивающих зону купания, бутылки, канистры и другие предметы;

использовать спасательное оборудование без сертификации.

Ранее сообщалось, что в Турции обязали ходить на пляж в маске.