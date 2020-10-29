В Мариуполе "Слуги народа" вместе с "Блоком Вадима Бойченко" пытаются сфальсифицировать результаты выборов, чтобы дать возможность президентской партии войти в состав городского совета.

Согласно протоколам с мокрыми печатями от участковых избирательных комиссий, заверенные копии которых есть на руках у представителей ОП-ЗЖ, «Слуги народа» набрали всего 4,7% голосов – это означает, что партия не проходит в Мариупольский горсовет.

Но за эту ночь ситуация резко изменилась – согласно протоколам районных комиссий, "Слуги народа" набирают уже 5,1% голосов.

По нашим данным, "Слуги народа" пытаются "натянуть" нужный процент голосов за счет увеличения в протоколах районных комиссий числа бюллетеней, признанных недействительными – это искусственно повышает процент голосов, отданных за каждую из партий, не меняя при этом число голосов в количественном соотношении.

Более того, представители "Слуги народа" через своих покровителей из партии "Блок Вадима Бойченко" начинают размещать в своих карманных городских СМИ информацию с "итоговыми" результатами голосования жителей Мариуполя. Если подсчитать проценты, набранные всеми партиями – участниками избирательного процесса, общая сумма голосов выходит 104,29%, что говорит о том, что фальсификация производилась в спешке и была допущена грубая математическая ошибка, которую, без сомнения, исправят при оглашении окончательных результатов.

У представителей нашей партии есть протоколы с мокрыми печатями от всех участковых комиссий, благодаря чему мы без проблем сможем доказать, где и как была произведена подтасовка результатов.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" уже готовит иск в суд о фальсификации результатов выборов. За подделку протоколов виновным грозит уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы.