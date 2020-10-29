Додаткові два мільярди гривень на боротьбу з коронавірусом просить Міністерство охорони здоров'я України

Додаткові два мільярди гривень на боротьбу з коронавірусом просить Міністерство охорони здоров'я України. Протягом минулої доби в країні підтверджено 7342 нових випадки зараження. Померли 113 людей. Одужали -- майже 3 тисячі одужало. Найбільше інфікувань у Києві -- 577, на Харківщині -- 575, на Одещині -- 416.

За словами міністра Степанова, отримавши додаткові кошти, його відомство планує закупити найновіші, швидкі тест-системи на коронавірус.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: