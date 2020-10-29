Мінохорони здоров'я проситиме мільярди на боротьбу з COVID-19 - Максим Степанов [ Редактировать ]
Додаткові два мільярди гривень на боротьбу з коронавірусом просить Міністерство охорони здоров'я України. Протягом минулої доби в країні підтверджено 7342 нових випадки зараження. Померли 113 людей. Одужали -- майже 3 тисячі одужало. Найбільше інфікувань у Києві -- 577, на Харківщині -- 575, на Одещині -- 416.
За словами міністра Степанова, отримавши додаткові кошти, його відомство планує закупити найновіші, швидкі тест-системи на коронавірус.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми вже подали відповідні зміни до певних постанов, а також запит щодо отримання додаткових коштів. Це близько 2 мільярдів гривень, які нам необхідні саме на боротьбу з COVID-19, саме в тому числі левова частка саме на цей метод тестування.
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