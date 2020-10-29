Люди "охлаждаются" из-за антибиотиков, снижения физической активности и более крепкого здоровья людей Источник: ivsky.com

Температура тела человека постепенно снижается в популяциях по всему миру, об этом сообщают антропологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. Их исследование было опубликовано в журнале Sciences Advances.

Около 200 лет назад немецкий врач Карл Вундерлих установил, что 37°C - нормальная температура тела человека, однако сегодня этот показатель изменился. Так, в Великобритании в 2017 году средняя температура тела здорового человека составляла 36,6°C, а в 2019 в калифорнийском городе Пало-Альто - 36,4°C.

Новые наблюдения за народностью цимане в Боливии показали аналогичные изменения. В новом исследовании температура тела замерялась у 5481 человек на протяжении 16 лет. Для замера температуры использовались одинаковые термометры.

За 16 лет исследований средняя температура тела снижалась ежегодно на 0,05°C, и сейчас составляет 36,6°C. Ученые озадачены, что охлаждение температуры тела, которое заняло в других странах почти два века, в боливийской Амазонии произошло менее, чем за два десятка лет.

В более ранних исследованиях предполагалось, что снижение температуры тела объясняется улучшением гигиены, развитием медицины и снижением числа инфекций, а также гельминтов. В частности, у людей стали реже встречаться хронические воспалительные процессы, приводящие к повышению температуры.

Хотя в ряде случаев инфекции действительно обуславливали горячку, поправка на них не объясняла всех изменений. Кроме того, температура постепенно снижалась у полностью здоровых людей.

Среди других факторов, которые могут влиять на снижение температуры - распространение антибиотиков и противовоспалительных средств, снижение физической активности, а также в целом более крепкое здоровье людей.

Кроме того, организму сейчас не нужно регулировать температуру тела, поскольку во многих странах летом используются системы кондиционирования, зимой - отопления.

Ученые констатируют, что для снижения температуры тела нет одной универсальной причины. Скорее всего, это происходит из-за совокупности разных факторов.

Ранее сообщалось, что температура океанов побила 2900-летний рекорд.