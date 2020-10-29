На прошедшей сегодня пресс-конференции, посвященной работе украинской железной дороги, нынешний глава "Укрзалізниці" Владимир Жмак заявил, что в следующем году планируется инвестиция в размере 26 млрд грн, направленная на улучшение инфраструктуры, пассажирских перевозок и закупки новых локомотивов и грузовых вагонов. Это существенно увеличит эффективность работы компании и сделает ее прибыльной.

"2021 должен стать прорывным на пути превращения "Укрзалізниці" из убыточной компании в прибыльный бизнес. Это не иллюзия, не выдумки, следующий год "Укрзалізниця" закончит с доходом не бумажным, в виде курсовых разниц, а с реальными цифрами", - подчеркнул он.

Так, по словам Владимира Жмака, с вышеуказанной суммы запланированных инвестиций 7 млрд грн будут направлены на обновление парка грузовых вагонов.

"На сегодняшний день на рынке грузовых вагонов "Укрзалізниця" занимает, как для монополиста, слишком малую долю - 19%. Эту ситуацию мы будем исправлять достаточно агрессивно и как можно быстрее: с 19% мы хотим к концу следующего года повысить нашу долю рынка до 35-40%", - сообщил глава "Укрзалізниці".

Также на 2021 запланированный объем инвестиций в локомотивное хозяйство составляет 4,1 млрд грн. Кроме этого, компания имеет цель в 2022 году закупить новые электровозы.

"Наш парк электровозов датируется 70-80-ми годами прошлого столетия, и мы не можем таким парком обеспечить наши амбициозные планы роста грузовых перевозок. Поэтому мы будем убеждать нашего акционера - украинское государство, что в этом направлении нам нужна помощь", - добавил Владимир Жмак.

Следующими направлениями инвестиций 2021 он назвал железнодорожную инфраструктуру, в обновление которой планируется направить 9,4 млрд грн и пассажирские перевозки - 2 млрд грн соответственно.

Глава компании также отметил, что наконец государство обратило внимание на "Укрзалізницю", и в рамках финансирования развития компании в проект государственного бюджета на 2021 заложено приобретение 100 пассажирских вагонов на сумму ориентировочно 2,7 млрд грн, а также электрификация нескольких важных участков на сумму примерно 1 млрд грн.

"В целом эти цифры станут основой нашего финансового плана на 2021, который мы вскоре представим на наблюдательном совете компании, Министерству инфраструктуры и Кабинету Министров", - резюмировал Владимир Жмак.