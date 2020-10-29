Боротися із ковідом скоро взагалі не буде за що

Боротися із ковідом скоро взагалі не буде за що. Бо гроші з коронавірусного фонду витрачають - семимильними темпами. Та ще й зовсім не на коронавірус!

Майже з шістдесяти шести мільярдів гривень залишилася половина. Більшу частину витратили на будівництво. А напередодні Кабмін дозволив узяти з Фонду гроші ще й Мінкульт. А саме мільярд гривень.

З яких сто мільйонів пустять на зйомку патріотичних серіалів. Кошти відомство має освоїти до кінця цього року.