Гроші коронавірусного фонду пустять "на патріотизм" [ Редактировать ]
Боротися із ковідом скоро взагалі не буде за що. Бо гроші з коронавірусного фонду витрачають - семимильними темпами. Та ще й зовсім не на коронавірус!
Майже з шістдесяти шести мільярдів гривень залишилася половина. Більшу частину витратили на будівництво. А напередодні Кабмін дозволив узяти з Фонду гроші ще й Мінкульт. А саме мільярд гривень.
З яких сто мільйонів пустять на зйомку патріотичних серіалів. Кошти відомство має освоїти до кінця цього року.
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