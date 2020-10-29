Команда "Слуга народу" у Київській міській раді буде продуктивно працювати на благо мешканців столиці та сфокусується на контролі діяльності місцевої влади.

Про це в ході брифінгу заявив глава Київського міського осередку політсили нардеп Микола Тищенко. За його словами, фракція СН в парламенті, а також партія президента в цілому, будуть допомагати київській владі, якщо вона працюватиме на благо киян.

"Партія "Слуга народу" та фракція у Верховній Раді готові співпрацювати з місцевою владою у Києві, якщо вона буде працювати в інтересах киян", - підкреслив Тищенко.

За словами нардепа, команда СН представить своїх фахівців для роботи в керівних органах Київської міської ради: "Ми зібрали доручення виборців і вже готуємо перші проєкти рішень для нової Київради. Кияни з першого дня повинні відчути, що ми виконуємо всі наші передвиборні обіцянки, і цей меседж я адресую нашій команді, яка стоїть зараз за моєю спиною", - підсумував Тищенко.