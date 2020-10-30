Театр у бразильському Сан-Паулу відчинив двері вперше від початку епідемії. Однак із суворим дистанціюванням. Глядачам пропонують дивитися виставу з пластикових кабінок. Актори виступають у масках і не торкаються одне одного. Сцену облаштували не в будівлі театру, а на паркованні поруч.

На початку цього місяця місцева влада дозволила театрам у Сан-Паулу знову працювати. Утім, актори на сцену не поспішають, адже репетицій довго не було.