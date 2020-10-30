Тысячи жителей столицы Франции начали массовый выезд из города в связи с введением в стране локдауна из-за коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Парижане опустошают полки супермаркетов и образовали огромные очереди возле парикмахерских.

Отмечается, что министр здравоохранения Франции заявил, что по стране COVID-19 могут заболеть до миллиона человек.

Ранее мы писали, что во Франции снова вводят режим самоизоляции по всей территории страны. При этом, детские сады, школы, колледжи и средние школы останутся открытыми с усиленными протоколами здравоохранения.