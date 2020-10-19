Пандемія коронавірусу: Франція запроваджує комендантську годину [ Редактировать ]
Понад 40 мільйонів людей у світі інфіковані на COVID-19. Одужали 30 мільйонів. Померли мільйон сто тисяч осіб. Трійка антилідерів - це США, Індія та Бразилія. Низка європейських країн посилюють карантинні заходи.
Зокрема, Франція запроваджує комендантську годину, Італія обмежила роботу ресторанів, центральних площ і розважальних закладів. А у Швейцарії поновили масковий режим.
Натомість у Чехії громадяни виступили проти карантинних обмежень. Кілька тисяч мітингарів вийшли на вулиці Праги без захисних пов'язок. Правоохоронці закликали усіх розійтися. Після відмови - застосували силу і розігнали натовп. Затримали понад 150 протестувальників.
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