Понад 40 мільйонів людей у світі інфіковані на COVID-19

Понад 40 мільйонів людей у світі інфіковані на COVID-19. Одужали 30 мільйонів. Померли мільйон сто тисяч осіб. Трійка антилідерів - це США, Індія та Бразилія. Низка європейських країн посилюють карантинні заходи.

Зокрема, Франція запроваджує комендантську годину, Італія обмежила роботу ресторанів, центральних площ і розважальних закладів. А у Швейцарії поновили масковий режим.

Натомість у Чехії громадяни виступили проти карантинних обмежень. Кілька тисяч мітингарів вийшли на вулиці Праги без захисних пов'язок. Правоохоронці закликали усіх розійтися. Після відмови - застосували силу і розігнали натовп. Затримали понад 150 протестувальників.