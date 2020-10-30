COVID-19 в Україні: зафіксували новий рекорд захворюваності [ Редактировать ]
8312 випадків інфікування коронавірусом зафіксували в Україні минулої доби. 173 людини - померли. Це найвищі показники від початку пандемії. Найбільше інфікованих у Києві - 751 випадок. 659 - на Харківщині. На Хмельниччині - 521. Одужали майже 3400 українців. Попри такі цифри в Україні не планують вводити жорсткі карантинні норми - заявили в МОЗ.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Виходячи з різних чинників в нашій країні в тому числі з економічних чинників повний локдаун ми повинні його максимально уникати, так робимо певні обмеження для бізнесу, але не зачиняємо бізнес, треба працювати в таких і таких то рамках.
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