В Украине запретили ослаблять карантинные ограничения [ Редактировать ]
Ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Наиболее высокий показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (452, 3 на 100 тысяч человек), Хмельницкой (410,1) и Житомирской (380,5) областях. При этом, наименьший уровень инфицирования находится в Кировоградской области (100,2), Винницкой области (132,9) и Днепропетровской области (139,0).
Отмечается, что в столице этот показатель составляет 248,1, а средний по Украине - 240,2 на 100 тысяч населения.
Читайте также, в Украине обновили карантинные зоны. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
по теме
Киев поставил пугающий антирекорд по коронавирусу
Всего в столице зарегистрированы более 36 тысяч инфицированных
В Украине патовая ситуация с коронавирусными больницами
Наихудшие данные предоставляют в Одесской области
Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных
За период эпидемии в стране заболели почти 350 тысяч человек
В Украине "активизировалось" новое карантинное зонирование
Решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС