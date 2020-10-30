Ни один регион Украины не готов к ослаблению карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Наиболее высокий показатель заболеваемости коронавирусом за 14 дней зафиксирован в Черновицкой (452, 3 на 100 тысяч человек), Хмельницкой (410,1) и Житомирской (380,5) областях. При этом, наименьший уровень инфицирования находится в Кировоградской области (100,2), Винницкой области (132,9) и Днепропетровской области (139,0).

Отмечается, что в столице этот показатель составляет 248,1, а средний по Украине - 240,2 на 100 тысяч населения.

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