В пятницу, 30 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народа" Олександр Качура заявил о том, что президенту готовят альтернативный вариант решения проблемы с КС.

Зеленский сказал, что у нас должна быть дееспособная антикоррупционная инфраструктура. Мы должны посоветовать президенту таким образом, чтобы это все было согласно Конституции, чтобы это не привело к тому, что у нас будет конституционный кризис, а потом - политический.

"Я не могу препятствовать решению КСУ. Мы можем усовершенствовать законодательство. Мы будем предлагать президенту альтернативный вариант решения той проблемы, которая сложилась", - добавил он.