Президенту готовят альтернативный вариант решения проблемы с КС - Качура [ Редактировать ]
В пятницу, 30 октября, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народа" Олександр Качура заявил о том, что президенту готовят альтернативный вариант решения проблемы с КС.
Зеленский сказал, что у нас должна быть дееспособная антикоррупционная инфраструктура. Мы должны посоветовать президенту таким образом, чтобы это все было согласно Конституции, чтобы это не привело к тому, что у нас будет конституционный кризис, а потом - политический.
"Я не могу препятствовать решению КСУ. Мы можем усовершенствовать законодательство. Мы будем предлагать президенту альтернативный вариант решения той проблемы, которая сложилась", - добавил он.
Я не вижу сейчас необходимое количество поддержки голосов в парламенте за тот законопроект, внесенный президентом, на которой он имеет право. Я поддерживаю президента в том, что он хочет, чтобы антикоррупционная инфраструктура была рабочей.
по теме
Кандидаты от ОПЗЖ будут идти до конца - Нестор Шуфрич
Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич рассказал о том, что кандидаты партии будут идти до конца
По 2 тисячі з сім'ї: як "Євро-реконструкція" "нагріла руки" на жителях Дарницького району
У п'ятницю, 16 жовтня, кандидат в мери Києва Олексій Кучеренко розповів, на яку суму обманули українців під час минулого опалювального сезону
В Полтаві тисячі мешканців міста можуть залишитись без тепла - Каплін
У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" кандидат в мери Полтави ("Партія простих людей") Сергій Каплін розповів про проблеми в місті
Опалювальний сезон може бути зірвано: які міста під загрозою
У п'ятницю, 16 жовтня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Герус розповів про опалювальний сезон
"Любой перенос выборов - катастрофа для власти" - депутат
Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил о том, что любой перенос выборов - катастрофа для власти