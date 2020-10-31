Коронавирус в Украине: снова антирекорд [ Редактировать ]
Источник: Львовский горсовет
За минувшие сутки в Украине выявили 8 752 новых случаев коронавирусной инфекции, 125 человек умерли. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны.
По состоянию на утро 31 октября COVID-19 подтвержден у 337 410 украинцев, из них 7 196 - умерли. Выздоровели за минувшие сутки 3 902 человек, с начала эпидемии - 158 928.
Лидерами по количеству новых случаев заболевания являются Киев (+781) и Донецкая области (+749).
Высокие показатели также зафиксированы в Харьковской (+622), Львовской (+514), Одесской (+507) и Хмельницкой области (+497).
Ранее сообщалось о том, как борются с коронавирусом в украинских тюрьмах.
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