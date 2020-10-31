Ситуация, связанная с решением Конституционного Суда об отмене электронного декларирования и президентским законопроектом о прекращении полномочий КСУ, показала две проблемы, которые могут нанести удар по основам государственности: вмешательство Офиса президента в деятельность судебной ветви власти, и вмешательство иностранных государств во внутренние дела Украины. Об этом заявил народный депутат Вадим Новинский, передает пресс-служба депутата.

Как считает депутат, фундамент конфликта "был заложен режимом Петра Порошенко его так называемой реформой правосудия и судоустройства". Тогда полномочия увольнять судей КСУ за нарушение присяги парламент утратил в результате изменений в Конституцию 2016 года. В ходе люстрации были уволены юристы, расформированы сотни судов и назначены "лояльные власти судьи", считает депутат.

"Десять из пятнадцати судей нынешнего состава КСУ были назначены режимом Петра Порошенко. Политизация конституционной юстиции - главная причина того, что нынешний состав Конституционного Суда, к примеру, более шести лет безрезультатно рассматривает конституционное представление об отмене люстрации и более года - о языковом законе… Считаю игнорирование проблем и нежелание исправлять созданные Петром Порошенко дисбалансы стратегической ошибкой новой власти. Наследование традиций правового нигилизма и приоритета политической целесообразности над законностью приведет власть к тому же итогу, что и режим Петра Порошенко. Проблемой президента является то, что он слишком доверился части своего окружения. Это доверие может похоронить рейтинги и репутацию президента, привести к реваншу сил, исповедующих войну, ненависть и противостояние в обществе", - утверждает депутат.

Также по его мнению, недопустимой является позиция иностранных дипломатов - послов "Большой Семерки", которые "вмешиваются во внутренние дела суверенного государства, стараясь подменить собою политические институты. Очевидно, что подобная практика вряд ли приветствовалась бы в США, Великобритании, Канаде или любом другом государстве - равно как и иностранное вмешательство в политические процессы".

Народный депутат предложил оптимальный по его мнению выход из сложившейся ситуации.

"Предлагая решения в качестве выхода из кризиса, президент Украины должен помнить, что он в первую очередь гарант Конституции, и его законодательные инициативы должны укреплять конституционный порядок, а не быть для него угрозой.Разумным выходом из ситуации был бы сбалансированный законопроект об электронном декларировании. Призываю все ветви власти вернуться в рамки Основного закона и соотносить свои действия с интересами общества, граждан и государства", - отметил Вадим Новинский