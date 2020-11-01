Какой знак зодиака превосходный лжец [ Редактировать ]
Ложь - это всегда плохо. И не важно, во благо она была или нет - правда рано или поздно раскроется. Есть такие люди, которым сложно всегда говорить правду. Мало того, лгать удается им с большим успехом. Астрологи рассказали, какой знак зодиака превосходный лжец.
Итак, на первом месте оказались Близнецы. Этим знакам зодиака всегда удается "выходить сухими из воды". Они изворотливы и хитры. Близнецы умеют контролировать свои эмоции и во время их проявлять. Им легко выстраивать доверительные отношения, сближаться с "нужными" людьми.
Однако, "дар" может сыграть с Близнецами в злую шутку. Если их поймают на вранье - это чудовищный удар по их самолюбию.
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