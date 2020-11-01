У Миколаєві пасажира без маски винесли з салону маршрутки за руки та ноги (відео) [ Редактировать ]
Силу до пасажира без маски застосували патрульні в Миколаєві.
Чоловіка-порушника буквально винесли з салону за руки та ноги. Той пручався й лаявся, але зрештою, опинившись на землі, дістав телефон і почав знімати правоохоронців. Але це йому не допомогло - порушника карантину відвели до райвідділку.
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